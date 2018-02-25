Россиянам напомнили о правилах поведения на холоде

Ранее синоптики предупредили граждан столичного региона о приближающихся холодах — до минус 22-28 градусов.

Как бы не хотелось провести выходные на воздухе, лучше этого не делать. Хотя получить обморожение можно довольно быстро, отправляясь на прогулку. Иными негативными факторами являются физиологическое утомление, голод, ослабление организма в итоге перенесенных заболеваний.

Плохо, ежели ваш организм ослаблен в итоге перенесенных заболеваний, хронических патологий сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы. Под воздействием низких температур — вплоть до их омертвения.

В мороз гражданам стоит одеваться теплее, а еще не пить спирт и не курить на улице, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

А вот плотный обед пойдет как раз на пользу организму.

Курить на холоде тоже не стоит, так как это уменьшает периферийную циркуляцию крови и так делает конечности не менее уязвимыми. Одеваться нужно многослойно, чтобы между слоями одежды были прослойки воздуха, удерживающие тепло. Превосходно подходит в таких случаях особое термобелье. Верхняя одежда должна быть непромокаемой.

Кроме того, россиянам советуют не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа, по мере необходимости заходить погреться в тёплое помещение и стараться не находиться на ветру. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, однако от мороза не спасают.

В случае длительного нахождения на улице и появления признаков обморожения в ведомстве посоветовали сражу пойти в любое теплое место, в том числе «магазин, кафе, подъезд».