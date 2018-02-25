Россияне выиграли золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки с 10 м

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне Владимир Масленников и Дарья Вдовина завоевали золотые медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия, проходящего в венгерском Дьёре, победив в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Масленников и Вдовина в субботу преодолели квалификацию со вторым результатом (837,8 балла), а в финале оказались лучшими с результатом 498,3 очка.

Второе место заняли стрелки из Сербии Андреа Арсович и Милютин Стефанович (495,0 очка в финале), третьими стали украинцы Анна Ильина и Олег Царьков (431,9).

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победу одержала француженка Селин Гобервай с результатом в финале 240,2 очка. Серебро и бронза достались сербкам Зоране Арунович (239,8) и Бобане Великович (219,0) соответственно. Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал, где стала восьмой (113,6).