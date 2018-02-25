Российские хоккеисты завоевали «золото» на Олимпиаде-2018

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В финальном матче россиянам противостояла команда из Германии.

Сообщается, что встреча завершилась со счетом 4:3. При этом счет в матче был открыт лишь за 0,5 секунды до окончания первого периода. В то же время, увеличить преимущество россиянам удалось лишь в третьем периоде. При этом, вскоре немцы сравняли счет, а затем и вышли вперед.

За две с половиной минуты до окончания третьего периода сборная России осталась в меньшинстве. В то же время, вратарь Василий Кошечкин заменили на полевого игрока и счет удалось сравнять. Решающую шайбу в овертайме забил Никита Капризов.

Теперь, у сборной России уже 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.