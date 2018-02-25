Российские ВМФ получат новый авианосец

Начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов заявил, что для российского Военно-морского флота построят новый авианесущий комплекс, сообщает «Интерфакс».

Максимов отметил: «Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования».

На борту авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57, если будет принято решение о создании его морской версии: «Он будет адаптирован для палубы, если будет принято решение», — рассказал начальник отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Владимир Пепеляев.

Он также сообщил, что авианосец будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство: «Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации».