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Российские ВМФ получат новый авианосец


Добавлено: 25 фев 2018 в 13:42, Категория: Новости на сегодня
Российские ВМФ получат новый авианосец

Начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов заявил, что для российского Военно-морского флота построят новый авианесущий комплекс, сообщает «Интерфакс».

Максимов отметил: «Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования».

На борту авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57, если будет принято решение о создании его морской версии: «Он будет адаптирован для палубы, если будет принято решение», — рассказал начальник отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Владимир Пепеляев.

Он также сообщил, что авианосец будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство: «Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации».



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Добавлено: 25 фев 2018 в 13:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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