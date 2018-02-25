Российских спортсменов продолжат чаще других тестировать на допинг, заявил Бах

Тема: Россия на Олимпийских играх в Южной Корее

Усиленный допинг-контроль за российскими спортсменами будет продолжаться и далее, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Отстранение РУСАДА (Российского антидопингового агентства) не означает, что российские спортсмены не тестируются. Напротив, они подвергались тестированию чаще, чем любые другие, и эта тенденция продолжится», — цитирует его ТАСС.

Спортивный чиновник уточнил, что «тестирование будет проводиться в рамках международного мониторинга, при участии международных федераций». Вместе с тем Бах сообщил, что российские спортсмены «были полны решимости соответствовать» требованиям, которые по отношению к ним выдвинул МОК.

Международный олимпийский комитет 5 декабря прошлого года принял решение отстранить Россию от участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане. При этом исполком организации разрешил российским спортсменам, которые не подозреваются в нарушении антидопинговых правил, выступить на Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе. Решение об участии атлетов МОК принимал на основе 17 критериев. В их число вошли попадание под санкции комиссии МОК Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой проб Игр в Сочи, выводы расследования Ричарда Макларена о государственной допинговой системе в России, данные от международных спортивных федераций и информацию базы Московской антидопинговой лаборатории.

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