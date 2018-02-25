Ротенберг прокомментировал слова Знарка о возможном уходе с поста тренера

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал заявление главного тренера национальной сборной Олега Знарка о его возможном уходе.

Как пишет Федеральное агентство новостей, Ротенберг сказал:

«Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже».

Ранее главный тренер российской хоккейной сборной после победы в финальном матче на Олимпиаде заявил, что «устал» и намерен подумать о том, нужно ли ему оставаться в своей должности.

В воскресенье хоккеисты сборной РФ обыграли команду ФРГ со счетом 4:3 и выиграли золотые медали ОИ-2018.