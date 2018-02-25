Саакашвили неожиданно согласился предстать перед украинской Фемидой

Депортированный из Украины экс-президент Грузии, лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили в ответ на информацию, что ГПУ просит у Нидерландов голос политика, заверил в своей готовности предоставить все, что нужно, украинскому следствию.

«То есть сначала с применением силы вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия. Или Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, или держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, или все вместе. В любом случае мой ответ этим клептократам: Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», — подчеркнул Саакашвили.

Он отмечает, что изначально был готов пройти в Украине все судебные процедуры, которые сейчас просят сделать Нидерланды.