СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

Показать меню
Актуально
Кучма сожалеет, что закон о реинтеграции Донбасса не ссылается на Минские - 16:50 Кучма сожалеет, что закон о реинтеграции Донбасса не ссылается на Минские соглашения СМИ узнали о планах США отправить террористов в пригород Дамаска - 16:50 СМИ узнали о планах США отправить террористов в пригород Дамаска Крепитесь, весна не скоро. Глава Гидрометцентра обещает новые минусовые рекорды - 16:50 Крепитесь, весна не скоро. Глава Гидрометцентра обещает новые минусовые рекорды Депутат Госдумы пригласил в Крым Бориса Джонсона и пообещал налить ему 50 грамм - 16:50 Депутат Госдумы пригласил в Крым Бориса Джонсона и пообещал налить ему 50 грамм Путин: Военные РФ обеспечивают качественное развитие ВС - 16:50 Путин: Военные РФ обеспечивают качественное развитие ВС «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы - 16:50 «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы Кадыров проклял Сталина - 16:55 Кадыров проклял Сталина Фигуристы Морозова и Багин победили в танцах на льду в Финале Кубка России - 16:56 Фигуристы Морозова и Багин победили в танцах на льду в Финале Кубка России Пономарев: ЦСКА пройдет в 1/4 финала ЛЕ, а "Локомотив" и "Зенит" вылетят из - 16:56 Пономарев: ЦСКА пройдет в 1/4 финала ЛЕ, а Тренер ЦСКА: среди возможных соперников в Лиге Европы выделялся только - 16:56 Тренер ЦСКА: среди возможных соперников в Лиге Европы выделялся только Газзаев: ЦСКА и "Зенит" просто обязаны выходить в четвертьфинал Лиги Европы - 16:56 Газзаев: ЦСКА и Гусев: "Атлетико" - фаворит, но "Локомотив" может пройти дальше в Лиге Европы - 16:56 Гусев: Вернблум: футболисты ЦСКА имеют неплохие шансы пройти "Лион" в Лиге Европы - 16:56 Вернблум: футболисты ЦСКА имеют неплохие шансы пройти Будут ли украинцы отмечать 23 февраля? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) - 17:00 Будут ли украинцы отмечать 23 февраля? — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) Выяснилось, какое наказание грозит виновникам смерти студентки из Туркменистана - 17:01 Выяснилось, какое наказание грозит виновникам смерти студентки из Туркменистана Насирлаевой Полеты Ryanair в Украину: стали известны даты - 17:01 Полеты Ryanair в Украину: стали известны даты Драка ведущего НТВ с украинцем в прямом эфире: Закулисное видео после - 17:07 Драка ведущего НТВ с украинцем в прямом эфире: Закулисное видео после
» » СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером


Добавлено: 25 фев 2018 в 03:49, Категория: Политика
СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг объявил, что русская сторона будет готова рассмотреть резолюцию о перемирии в Сирии, только ежели оно не будет распространяться на операции против «террористических группировок», к которым Москва относит и противников Асада в Восточной Гуте.

Постпред США Никки Хейли на собственной странице в Твиттер назвала невероятным то, что РФ блокирует голосование о прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи. Хейли сообщила, что «не было оснований» затягивать, и члены СБ ООН могли принять резолюцию «в среду, в четверг либо пятницу».

Согласно резолюции, перемирие должно быть введено немедленно.

Члены Совбеза ООН пытались согласовать проект резолюции в конце рабочей недели, 23 февраля, однако не достигли консенсуса. На повестке дня совещания был вопрос о принятия проекта резолюции, который внесли Швеция и Кувейт. Новая резолюция требует от всех участников конфликта немедленно закончить военные действия и начать взаимодействие с целью установления тридцатидневного перемирия и проведения гуманитарных операций в данной охваченной гражданской войной арабской стране.

Все 15 стран, входящих в Совет безопасности ООН, проголосовали за принятие резолюции, требующей от участников конфликта в Сирии предотвращения огня сроком на по крайней мере 30 дней, сообщает Reuters. Это даст возможность доставить гуманитарную помощь и эвакуировать тяжелобольных и раненых.

Во время ударов в субботу погибли 29 человек.

Как известно, в итоге бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты на протяжении 7-ми дней погибли не менее 500 гражданских.

«Сегодня предварительно состоится очередное совещание Совбеза, однако точно об этом можно сказать, когда время заседания будет внесено в официальный журнал…» При всем этом режим предотвращения огня не будет распространяться на операции против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).



Материалы по теме:

Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии
В СБ ООН отложили голосование по проекту резолюции о перемирии в Сирии
Россия предложила Совбезу ООН резолюцию о сирийском перемирии
В ООН внесли резолюцию о перемирии в Сирии с 27 февраля
Добавлено: 25 фев 2018 в 03:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Заходившее в Крым судно Sky Moon передадут ВМС Украины

Заходившее в Крым судно Sky Moon передадут ВМС Украины

Биатлонист Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени

Биатлонист Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени

В Михайловской военной артиллерийской академии проведена военно-патриотическая игра «Зарница» для школьников Санкт-Петербурга

В Михайловской военной артиллерийской академии проведена военно-патриотическая игра «Зарница» для школьников Санкт-Петербурга

Даша Астафьева показала новое провокационное фото

Даша Астафьева показала новое провокационное фото

Загрузка...



Лента новостей
Звездный Instagram: спорт, встреча звезд "Игры престолов" и фото с любимыми - 15:35 Звездный Instagram: спорт, встреча звезд За что все любят Хейли Болдуин - 15:35 За что все любят Хейли БолдуинВ центральных штатах мощные бури, погибло 2 человека - 15:28 В центральных штатах мощные бури, погибло 2 человекаГройсман пообещал выделить 7 млрд на пенсии военнослужащим - 15:28 Гройсман пообещал выделить 7 млрд на пенсии военнослужащимВ Москве проходит акция памяти Бориса Немцова - 15:13 В Москве проходит акция памяти Бориса НемцоваЕлена Вяльбе: Я не думаю, что от меня в Пхёнчхане была большая польза - 15:07 Елена Вяльбе: Я не думаю, что от меня в Пхёнчхане была большая пользаМихаил Саакашвили объяснил свое желание вернуться в Украину - 15:07 Михаил Саакашвили объяснил свое желание вернуться в УкраинуПод Луной повсюду может быть вода - 15:00 Под Луной повсюду может быть водаНовости с Донбасса: боевики сосредоточили огневую активность на одном направлении - 14:49 Новости с Донбасса: боевики сосредоточили огневую активность на одном направленииВ Риге прошел многотысячный митинг против закрытия русских школ (ФОТО, ВИДЕО) - 14:42 В Риге прошел многотысячный митинг против закрытия русских школ (ФОТО, ВИДЕО)Сотрудников МВД Дагестана заподозрили в мошенничестве - 14:42 Сотрудников МВД Дагестана заподозрили в мошенничествеВ Украине запретили партию вакцины от кори, паротита и краснухи - 14:35 В Украине запретили партию вакцины от кори, паротита и краснухиКапризов признался, матч с немцами был самым драматичным из всех - 14:35 Капризов признался, матч с немцами был самым драматичным из всехСовбез опроверг участие самолета Патрушева в антинаркотической операции - 14:29 Совбез опроверг участие самолета Патрушева в антинаркотической операции
Последние новости
Глава МОК объявил ОИ-2018 закрытыми - 16:50 Глава МОК объявил ОИ-2018 закрытыми Пугающая тенденция: более двадцати тысяч человек отказались от украинского паспорта - 16:42 Пугающая тенденция: более двадцати тысяч человек отказались от украинского паспорта В честь 100-летия РККА и Дня защитника Отечества на Северном флоте показали масштабную - 16:42 В честь 100-летия РККА и Дня защитника Отечества на Северном флоте показали масштабную реконструкцию боя в Заполярье периода Великой Отечественной войны Жан Рено приехал на съемки в Карпаты - 16:35 Жан Рено приехал на съемки в Карпаты Тест FashionTime.ru: кем из модных инстаграм-блогеров вы могли бы стать - 16:35 Тест FashionTime.ru: кем из модных инстаграм-блогеров вы могли бы стать В аннексированном Крыму задержали очередного украинца - 16:28 В аннексированном Крыму задержали очередного украинца В Дагестане новая волна задержаний: список пополнили стражи правопорядка - 16:20 В Дагестане новая волна задержаний: список пополнили стражи правопорядка Как использовать Instagram для продвижения бизнеса: 13 практических советов - 16:14 Как использовать Instagram для продвижения бизнеса: 13 практических советов Глава МОК объявил Олимпиаду-2018 закрытой - 16:14 Глава МОК объявил Олимпиаду-2018 закрытой Ученые назвали полезные упражнения для мозга - 16:14 Ученые назвали полезные упражнения для мозга Южная Корея заявила о готовности КНДР к переговорам с США - 15:57 Южная Корея заявила о готовности КНДР к переговорам с США СМИ назвали преемника Знарка во главе сборной РФ по хоккею - 15:57 СМИ назвали преемника Знарка во главе сборной РФ по хоккею Саша Черно ответила недоброжелателям - 15:49 Саша Черно ответила недоброжелателям
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"