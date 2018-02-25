СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг объявил, что русская сторона будет готова рассмотреть резолюцию о перемирии в Сирии, только ежели оно не будет распространяться на операции против «террористических группировок», к которым Москва относит и противников Асада в Восточной Гуте.

Постпред США Никки Хейли на собственной странице в Твиттер назвала невероятным то, что РФ блокирует голосование о прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи. Хейли сообщила, что «не было оснований» затягивать, и члены СБ ООН могли принять резолюцию «в среду, в четверг либо пятницу».

Согласно резолюции, перемирие должно быть введено немедленно.

Члены Совбеза ООН пытались согласовать проект резолюции в конце рабочей недели, 23 февраля, однако не достигли консенсуса. На повестке дня совещания был вопрос о принятия проекта резолюции, который внесли Швеция и Кувейт. Новая резолюция требует от всех участников конфликта немедленно закончить военные действия и начать взаимодействие с целью установления тридцатидневного перемирия и проведения гуманитарных операций в данной охваченной гражданской войной арабской стране.

Все 15 стран, входящих в Совет безопасности ООН, проголосовали за принятие резолюции, требующей от участников конфликта в Сирии предотвращения огня сроком на по крайней мере 30 дней, сообщает Reuters. Это даст возможность доставить гуманитарную помощь и эвакуировать тяжелобольных и раненых.

Во время ударов в субботу погибли 29 человек.

Как известно, в итоге бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты на протяжении 7-ми дней погибли не менее 500 гражданских.

«Сегодня предварительно состоится очередное совещание Совбеза, однако точно об этом можно сказать, когда время заседания будет внесено в официальный журнал…» При всем этом режим предотвращения огня не будет распространяться на операции против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).