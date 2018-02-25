Совбез опроверг участие самолета Патрушева в антинаркотической операции

В аппарате Совета Безопасности РФ опровергают сообщения о том, что самолет секретаря СБ РФ Николая Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Совбеза РФ.

Собеседник агентства отметил, что в СМИ даже сроки визита Патрушева в Аргентину не соответствуют действительным, а также заявил: «Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов».

Напомним, правоохранительные органы России и Аргентины провели операцию по пресечению поставок кокаина в Европу. Освещая антинаркотическую операцию, некоторые западные СМИ написали, что в ходе операции почти 400 килограммов кокаина были замены мукой,а чтобы установить участников преступной группы, по договоренности спецслужб груз был доставлен в Москву на самолете Патрушева.