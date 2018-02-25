При всем этом уполномоченный МИД Поднебесной Гэн Шуан потребовал от Соединенных Штатов немедленно закончить свою «ошибочную» санкционную политику, «чтобы не наносить вред двустороннему сотрудничеству».

Внешнеполитическое ведомство Китая уверенно осуждает Соединенные Штаты за политику односторонних санкций, а кроме этого распространение собственной юрисдикции на жителей КНР и китайские компании, и призывает «не подрывать двустороннее сотрудничество», говорится в оповещении МИД Китая.

«Китайская сторона выступает уверенно против того, чтобы США на основе своего внутреннего законодательства вводили односторонние санкции в отношении китайских жителей и компаний».

Гэн Шуан указал на исполненье китайской стороной всех резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР.

Внешнеполитическое ведомство Китая заверило, что руководство страны будет в соответствии с законом разбираться с фактами нарушения резолюций СБ ООН, ежели такие случаи будут выявлены в процессе расследования.

МИД КИтая напомнил, что власти США начали вводить санкции против китайских судоходных и энергетических компаний, которые сотрудничают с Корейской Народно-Демократической Республикой. Он добавил, что КНР призывает американскую сторону «немедленно закончить похожие нарушения, чтобы не подорвать двустороннее сотрудничество».