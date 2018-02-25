На сайте дипломатического представительства также появилось соответствующее объявление.

«В ночь на 22 февраля прошлого года самые могущественные люди РФ собрались в Кремле и решили захватить Крым у Украины», — написал Джонсон. Вот почему участь Крыма имеет значение для всех нас.

Мы знаем это, так как это говорил сам Путин.

Реакция русского диппредставительства последовала спустя сутки. В частности, руководитель МИД Англии «много рассуждает о „псевдореферендуме“ в Крыму», говорится в объявлении. Драка завершилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись сотрудники «антимайдана». «Полагаем, Что у сербского народа другое мнение на этот счет, — выделили работники внешнеполитического ведомства. — в 1999 78 дней бомбардировок территории Югославии по факту разрушили ее как государство, против воли (без какого-нибудь референдума) отделив Косово от Сербии «. При всем этом авиация НАТО использовала кассетные бомбы и боеприпасы с урановой начинкой.

Также посольство опровергло ряд тезисов, предъявленных английским министром.

В середине весны предыдущего года Борис Джонсон объявил, что Англия никогда не признает присоединение Крыма к РФ.

«Четко придерживаясь наших принципов, мы также должны уверенно и целенаправленно сотрудничать с Россией». Нам следует отчетливо и прямо говорить о нашей обеспокоенности деяниями Кремля.

По его словам, подходы «диалога и сдерживания» могут усиливать друг дружку. «Однако мы никогда не должны забывать страшные последствия того собрания, произошедшего ночью в Кремле», — пишет министр.

Президент произвёл формальное присоединение Крыма к России 18 марта 2014. Власти инициировали референдум после госпереворота в Украинском государстве к концу зимы 2014. «Путь на Родину», который был показан по российскому телевидению к началу весны 2015 г.