Ученые выявили лекарства, способные привести к инсульту и сердечному приступу

Ученые из Тайваня узнали, какие лекарства в состоянии провоцировать у человека развитие инсульта либо сердечного приступа. В список, составленный научными рабочими, был внесен известный ибупрофен.

По достоверным последним сведениям ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен при частом употреблении могут стать первопричиной сердечного приступа либо даже инсульта.

Учёным удалось проследить связь благодаря данным, полученным во время анализа историй болезни 56 тыс. человек, которые мучались повышенным давлением. Целекоксиб оказался в несколько раз опаснее в данном плане, его применении приводило к инсульту либо инфаркту у каждого 105 пациента. На последних позициях стоят ибупрофен, а еще менее опасный из указанных препаратов — мефенамовая кислота. Оказалось, что более опасным является целекоксиб — у одного из 105 человек, принимавших данное лекарство, за 4 недели происходил инсульт либо инфаркт.