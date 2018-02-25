В аннексированном Крыму задержали очередного украинца

На административной границе аннексированного Крыма представители оккупационного управления ФСБ РФ задержали гражданина Украины.

Пресс-служба погрануправления сообщает: «В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ — Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж)».

При этом имя задержанного не называется. Отмечается, что мужчина 1973 года рождения. Сейчас он передан сотрудникам «полиции» и находится под стражей.