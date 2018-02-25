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В Австрии рассказали, что может стать «мостом» между Россией и Европой


Добавлено: 25 фев 2018 в 01:47, Категория: Россия
В Австрии рассказали, что может стать «мостом» между Россией и Европой

Экс-глава руководства австрийской федеральной земли Каринтия Герхард Дерфлер считает, что им мог бы стать Международный экономический форум в Ялте.

Дерфлер сказал, что австрийские представители приложат все усилия для внесения вклада в развитие региона России. Говоря о санкционном режиме против России, экс-глава отметил, что это следует оставить в прошлом. 

В этом году юбилей договора между Австрией и СССР о поставке газа. С момента его подписания прошло уже полсотни лет. Дерфлер выразил надежду, что их канцлер нанесет визит в Россию, чтобы передать приглашение действующему главе российского государства Владимиру Путину на празднование этого события.

Форум, о котором идет речь, проводится в Крыму в городе Ялта каждый год с 2015 года. Его поддерживает администрация президента РФ. Он пройдет в апреле этого года.  



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Добавлено: 25 фев 2018 в 01:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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