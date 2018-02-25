В Днепре произошло страшное ДТП: появились жуткие фото

Сегодня ночью в Днепре произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля Mercedes.

В ГУ Нацполиции региона сообщили, что ДТП случилось на проспекте Пушкина. По предварительным данным, легковушка на высокой скорости слетела с проезжей части и врезалась в дерево. По данным, двое парней — водитель и пассажир — скончались на месте происшествия. Кроме того, пострадала девушка-пассажир, которая находилась на заднем сиденье. С тяжелыми травмами она была госпитализирована в больницу.

По данному факту, уголовное производство по факту ДТП открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется следствие.

Фото: