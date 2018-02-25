В Генштабе ВСУ рассказали о новой операции на Донбассе

На уходящей неделе была анонсирована смена формата военной операции на Донбассе. По факту, в Генеральном штабе сообщили о “завершении АТО”.Накануне начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что новый Объединенный оперативный штаб, призванный контролировать ситуацию на Донбассе, возглавит человек с боевым опытом. Об этом Муженко поведал в интервью “Радио Свобода”.По его словам, у Генштаба и Министерства обороны Украины уже имеются соответствующие кандидатуры. После процесса согласования кандидаты на должность будут представлены на утверждение президенту Петру Порошенко.