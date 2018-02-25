В Иерусалиме Храм Гроба Господня закрыли в знак протеста

Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в которорм США планируют открыть свое новое посольство, в знак протеста против нового налогового законодательства в Израиле временно закрыли.

При этом время, на которое закрыли Храм, церковники не назвали. Известно, что сегодня власти Израиля рассмотрят законопроект, разрешающий государству принудительно забрать земли, которые церковь сдает в аренду частным фирмам.

Кроме того, муниципальные власти Иерусалима отменили налоговые послабления, предоставляемые церквям.

В то же время, лидеры Православной, Католической и Армянской апостольской церквей называют нововведения «систематическим и беспрецедентным выпадом против христиан на Святой Земле».