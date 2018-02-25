В Киеве обокрали могилу великой украинской поэтессы

В Киеве вандалы осквернили могилу великой украинской поэтессы Леси Украины, украв с памятника бронзовые гирлянды.

Глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский отметил: «25 февраля — день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси.

И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе — от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри».

Он подчеркнул, что НСПУ обратится с соответствующим заявлением в полицию, а также будет обращаться в Министерство культуры с просьбой восстановить памятник поэтессе.

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