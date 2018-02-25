В МИД рассчитывают, что «покровители» вооружённых группировок обеспечат перемирие в Сирии

«Покровители» антиправительственных вооружённых формирований должны обеспечить прекращение их «подопечными» боевых действий в Сирии. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России по случаю принятия Советом Безопасности ООН резолюции по Сирийской Арабской Республике.

Накануне СБ ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая призывает к прекращению огня по всей территории Сирии. В документе осуждаются обстрелы Дамаска, отмечается тяжёлая гуманитарная ситуация в Ракке и подчёркивается необходимость обеспечения гуманитарного доступа в лагерь внутренне перемещённых лиц Рукбан, «чему фактически препятствуют США». Резолюция также призывает в неотложном порядке ускорить на всей территории Сирии гуманитарную деятельность, связанную с разминированием.

Отдельно в документе подчёркивается, что «действие не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры», «Аль-Каиды» (все — террористические организации, запрещённые в России) и связанных с ними организаций»

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть «домашнего задания» и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев. Будем за этим внимательно следить», — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Россия поддержала подготовленную представителями Кувейта и Швеции резолюцию, «руководствуясь задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения» САР.

«Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание», — добавили в министерстве.

Кроме того, в МИД отметили, что террористы не получат передышки и борьба с ними будет продолжена, «несмотря на попытки определённых внешних игроков задействовать террористический интернационал и сращивающиеся с ним отряды оппозиционных боевиков» для свержения власти в Сирии.

Подготовка резолюции велась на фоне обострения ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. В настоящее время анклав, контролируемый вооружёнными группировками, осаждён правительственными войсками.

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