В нынешнем году будет отремонтирован вокзал на станции Башмаково

110 млн руб. выделят на облагораживание пассажирских платформ и малых вокзалов в Пензенской области в текущем году.

По достоверной информации источника, основную часть средств направят на создание удобных условий для пассажиров, в том числе и людей с ограниченными возможностями.

В этом году планируется привести в порядок станцию «Башмаково».

«В ходе ремонтных работ будет обновлен фасад здания, заменены окна, отремонтирован зал ожидания и санитарные комнаты». Кроме того, билетные кассы будут перенесены в не менее комфортное для пассажиров место.

Всего в период с 2018 по 2022 год планируется обновить инфраструктуру 50 железнодорожных объектов, в том числе станций Арбеково, Пенза-4, Асеевская и Грабово. В числе их станции «Арбеково», «Пенза-IV», «Асеевская» и «Грабово».