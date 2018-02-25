В Пхёнчхане началась церемония закрытия Олимпийских игр

На Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане началась церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр, которая получила название New Wave.

На церемонии присутствуют президент Южной Кореи Му Чжэ Ин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Сборная олимпийских атлетов из России (OAR) на церемонии закрытия Олимпиады пройдет под нейтральным флагом, который пронесет волонтер. Соответствующее решение принял исполком МОК в связи с тем, что двое российских спортсменов провалили допинг-пробы.

Напомним, в неофициальном медальном зачете ОИ-2018 Россия заняла 13-е место с 2 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми наградами.