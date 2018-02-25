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В США отреагировали на заявление КНДР о готовности к переговорам


Добавлено: 25 фев 2018 в 21:35, Категория: Украина
В США отреагировали на заявление КНДР о готовности к переговорам

Администрация США сегодня сдержанно прокомментировала заявление КНДР о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, ранее администрация Южной Кореи сообщила, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявила о готовности к переговорам между КНДР и США.

В то же время в заявлении Белого дома сказано: «Посмотрим, станет ли сегодняшнее послание Пхеньяна о том, что он готов вести переговоры, первым шагом на пути к денуклеаризации. В то же время США и весь мир должны продолжать ясно давать понять, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи это тупик».

Так, в документе отмечается, что США, Южная Корея и международное сообщество «в целом согласны с тем, что денуклеаризация должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей».

Представители Белого дома добавили: «Кампания максимального давления должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Как сказал президент Трамп, для Северной Кореи есть более светлый путь, если она выберет денуклеаризацию».



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Добавлено: 25 фев 2018 в 21:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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