В Торезе «маски -шоу» бросили «на подвал» гендиректора «Торезантрацит»

Жители оккупированного Тореза в соцсетях сообщают, что боевики арестовали и бросили «на подвал» руководителя местного шахтного объединения.

Так, пользователи в соцсетях пишут:

«Торез. В объединении было маски-шоу, забрали „генерала“. Шахтеры накапали на горячую линию».

«Так в Торезе 2 дня назад гендиректор „Торезантрацит“ задержан, так что там вакантных вакансий хватает».

Горняки оккупированного Тореза уверены, что после затопления 5 неработающих шахт, вода пойдет в 2 пока еще работающие; а также в шахты соседнего Снежного.

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