В Украине с осени изменятся правила регистрации абонентов связи

В Украине с осени 2018 года вступят в силу новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг.

Теперь, пользователи смогут регистрироваться без заключения письменного договора в офисе оператора.

Пресс-служба Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации сообщает, что новые правила упрощают процедуру регистрации. С осени абоненты смогут самостоятельно решать — заключать им письменный договор в офисе оператора или воспользоваться электронной регистрацией. При этом подтвердить свою личность абоненты смогут с помощью электронной цифровой подписи, BankID или других средств электронной идентификации личности, которые сможет принять оператор во время подачи заявления о регистрации в электронной форме.

В комиссии добавили: «Указанное решение приводит процедуру в соответствие с современными требованиями».

Принятое решение вступит в силу через 9 месяцев, то есть к концу 2018 года.

В комиссии подчеркнули, что сейчас в Украине до 90% абонентов не имеют регистрации у оператора, что приводит к распространению мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров, и причиняет материальный ущерб как абонентам, так и операторам.