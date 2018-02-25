В Украине запретили партию вакцины от кори, паротита и краснухи

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи «Приорикс».

В распоряжении ведомства сказано, что партия вакцины запрещена на основании «установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

По данным Минздрава, производителем вакцины является итальянская компания Фидия Фармацеутици С.П.А., а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская фирма Смит Кляйн Бичем-Биомед.

Ведомство поручила реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.