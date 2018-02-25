В Латвии проходит митинг в защиту русских школ

Демонстрация против перевода русских школ в Латвии на латышский язык обучения собрала порядка 3 тыс. человек, поведала депутат Европарламента от республики Татьяна Жданок. Он собрали не менее 3-х тыс. человек, докладывают здешние СМИ.

Среди участников акции — активисты Штаба защиты русских школ, партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), Латвийского комитета по правам человека, Русской общины Латвии, Латвийского антинацистского комитета, а еще народные избранники Европарламента от республики Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин. Как отмечают организаторы, русская школа — это культурная ценность, гарантия самобытности и сохранения традиций.

В Риге в субботу, 24 февраля, на Эспланаде прошел митинг в защиту русских школ.

Среди участников акции были активисты Штаба защиты русских школ, а еще партии «Русский союз Латвии», Латвийского комитета по правам человека, Латвийского антинацистского комитета и Русской общины Латвии. Такой закон на текущей неделе одобрил местный сейм.

Этнические русские составляют приблизительно четверть населения данного прибалтийского государства. Тогда было решено, чтобы только 60 процентов образования велось на латышском. Перевод начнется 1 сентября 2019 и закончится 1 сентября 2021 г. Реализация реформы может начаться с первого сентября 2019-ого.

Также уточняется, что уполномоченные движения вышли на улицы с плакатами «Русским школам быть».