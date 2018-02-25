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» » Во Франции пикетировали шикарную дачу дочери Путина

Во Франции пикетировали шикарную дачу дочери Путина


Добавлено: 25 фев 2018 в 17:42, Категория: Украина
Во Франции пикетировали шикарную дачу дочери Путина

Русскоязычные и французские активисты из французского города Биариц пикетировали особняк, который называют дачей одной из «тайных» дочерей президента РФ Владимира Путина — 31-летней Екатерины Тихоновой.

Отмечается, что 23 февраля люди собрались перед воротами дома и повесили на них антипутинские плакаты. Кроме того, они рассказывали прохожим о Путине и почему с ним следует вести борьбу.

По информации, это здание на берегу океана принадлежит бывшей жене Владимира Путина Людмиле и младшей дочери Екатерине. На видео видно, что на воротах висят плакаты на росийском, английском и французском «ФСБ (КГБ) — росийский Гестапо», «Воры и палачи вон из Биарицц», призывы к бойкоту на выборах. Путина называют диктатором и убийцей правосудия.


Видео:


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Добавлено: 25 фев 2018 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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