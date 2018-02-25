«Захара на нары»: в Горловке призвали к бунту против оккупационной власти

В оккупированной Горловке зреет настоящий бунт местного населения из-за недовольства оккупационной властью.

Так, в городе появились листовки с призывом к местным жителям собраться у здания Горловской горадминистрацими сегодня в 12:00 и выдвинуть требования к властям «ДНР».

Горловчане в соцсетях опубликовали фотографии расклеенных по городу листовок. Они возмущаются призывом местных мужчин в армию «ДНР», в результате чего рушатся и на грани разрушения оказываются целые семьи.

Кроме того, они открыто выражают недовольство боевиками на четвертый год войны и пишут об обманутых надеждах и людях, которых буквально загнали в угол. В то же время, многие не верят в успешность митинга, который местные боевики по традиции могут разогнать с помощью вооруженных наемников из местных силовых структур.

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