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Закон по Донбассу подтвердил намерение столицы Украины на силовое решение конфликта — МИД


Добавлено: 25 фев 2018 в 02:35, Категория: Политика
Закон по Донбассу подтвердил намерение столицы Украины на силовое решение конфликта — МИД

Напомним, до этого украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Скандальный документ вступил в силу 24 февраля.

В ведомстве отмечают, что практическое применение закона угрожает рисками эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

В МИД Российской Федерации поведали, чем может повернуться применение закона о реинтеграции Донбасса.

Напротив, документ создаёт условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения, считают в МИД.

Порошенко до этого подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе РФ названа «агрессором», но не подконтрольные Киеву территории — «оккупированными».

В русском дипломатическом ведомстве до этого выделили, что сведения об оккупации являются «публичными бездоказательными инсинуациями». Поэтому непредсказуемые последствия для стабильности и безопасности в европейских странах - это главная угроза закона о реинтеграции Донбасса, сообщили сотрудники МИД РФ.

МИД РФ не видит желания государства Украины решить конфликт в Донбассе мирным путем.



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Добавлено: 25 фев 2018 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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