За неделю бомбардировок Восточной Гуты погибли по меньшей мере 500 гражданских

За неделю бомбардировок расположенного близ Дамаска анклава Восточная Гута погибли по меньшей мере 500 гражданских лиц, из которых около 100 — дети.

Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. По его информации, только в субботу под бомбами сирийской авиации погибли 29 человек, среди них четверо детей.

Уполномоченный сирийских бунтовщиков в общении с репортерами объявил, что в бомбардировках региона принимают энергичное участие русские боевые самолеты. Массивные разрушения, вызванные бомбардировками, препятствуют спасателям добраться до раненых и тех, кому нужна помощь.

До этого было анонсировано голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном начале гуманитарной паузы в Восточной Гуте. С позапрошлого года этот пригород Дамаска находится в блокаде правительственных войск.

Отмечается, что среди погибших не менее 120 детей. Но риторика столицы остается прошлой - там упрямо опровергают факт прямого участия в обстрелах из авиации Восточной Гуты.

Запланированное на 22 февраля голосования в Совете Безопасности ООН по новоиспеченной резолюции по Сирии перенесли на 24 февраля.