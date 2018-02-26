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» » 26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, история, традиции, обряды, приметы и поверья этого дня

26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, история, традиции, обряды, приметы и поверья этого дня


Добавлено: 26 фев 2018 в 02:35, Категория: Новости на сегодня
26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, история, традиции, обряды, приметы и поверья этого дня

26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, история, традиции, обряды, приметы и поверья этого дня. Ежегодно 26 февраля отмечается народный праздник Мартинианов день. Также в народе этот праздник имеет другие названия – Светлый день, день Мартына, Мартын, Мартынов день, Мартиниан, день Мартиниана.

В церковном календаре 26 февраля – это день почтения памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского).

Согласно истории, Мартиниан в восемнадцатилетнем возрасте избрал для себя путь отшельника. Он поселился в пустыне, находящейся неподалеку от города Кесария в Палестине. Там он провел двадцать пять лет своей жизни в добродетели и благочестии. За это Господь Бог даровал ему в награду способность исцелять людей от болезней.

Жизнь Мартиниан была непростой. Еще в то время, когда он жил в пустыне, его решила соблазнить одна падшая женщина. Мартиниан же, дабы не поддаться соблазну и усмирить плоть, босыми ногами ступил в огонь. Этот поступок невероятно поразил грешную женщину. Она раскаялась и приняла решение служить Господу, уйдя в Вифлеемский монастырь.

Чтобы справиться с другими искушениями, Мартиниан отправился жить на необитаемый остров. Там он провел несколько лет. Чтобы выжить, он плел корзины и обменивал их на продукты питания у одного корабельщика, который приплывал к нему периодически.

Один раз во время шторма волной выбросило на берег девушку. Мартиниан ей помог, а потом уплыл, оставив ей еду и воду. На сушу его вынесли дельфины и он продолжил странствовать. Проскитавшись еще два года, Мартиниан пришел в Афины. В скором времени он заболел и умер.

26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): традиции, обряды, приметы и поверья этого дня. Святой Мартиниан считается покровителем семьи и укротителем грешных страстей.

По традиции этот день посвящают наведению порядка в доме. Согласно поверью, того, кто в этот день не будет лениться, ждет успех и удача в любых делах.

В Светлый день 26 февраля проводят специальный обряд, который помогает прибавить зоркости людям с плохим зрением. Для этого нужно ночью выйти на улицу и обратиться к звездам, прося их о том, чтобы они светили ярче.

Также 26 февраля в Мартинианов день проводят обряд на избавление от сглаза, порчи, болезней. Для этого также обращаются к звездам, читая специальный заговор.

Согласно народным поверьям в такой день нельзя шить, вязать, вышивать и прясть.

Народная примета гласит, что погода 26 февраля в Мартинианов день указывает на то, какой будет весна. Если в этот день солнечно и тепло, то и весна будет теплой и ласковой. Если же день выдался пасмурным и холодным, то весну следует ждать зябкой и дождливой.

Если в Светлый день хорошо слышно, как звонко поют синицы, то потеплеет рано.

Если же снег лежит долго, то весну надо ждать холодную.



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Добавлено: 26 фев 2018 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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