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Аксенов рассказал, что поставит точку на иллюзиях Киева по Крыму и наладит отношения с Украиной


Добавлено: 26 фев 2018 в 17:49, Категория: Политика
Аксенов рассказал, что поставит точку на иллюзиях Киева по Крыму и наладит отношения с Украиной

Антироссийская пропаганда, которую осуществляют украинские власти, на граждан не действует, а тем более лишается смысла после посещения людьми полуострова и наглядной демонстрации разницы по уровню жизни в двух странах. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла.

Как считает эксперт, мы имеем дело с системой пропаганды, выстроенной Киевом, который реализует политику, определяемую западными партнерами. Однако эффективность подобной пропаганды очень низка, ведь люди на Украине видят тяжелейшее положение, в котором оказались, они приспосабливаются к этой ситуации, тихо ненавидя власть, поэтому и равнодушны к пропаганде, высказался Джаралла.

Политолог отметил, что украинские собеседники считают, что крымчанам грех жаловаться в сравнении с тем, что творится в повседневной жизни Украины.

Глава Крыма, в свою очередь, заявил, что выстроить отношения между российским Крымом Украиной поможет "сарафанное радио".
"Там это ("сарафанное радио" - прим.) на сегодняшний день лучшее средство общения. Поскольку СМИ, как вы видите, на Украине преследуются, несмотря на то, что там заявляют, что у них демократическое государство. Как инструмент это может быть интернет, а также возможность посетить Крым", — сказал Аксенов.

Он сообщил, что ежегодно полуостров посещает около полмиллиона украинских туристов. И к ним "никакого предвзятого отношения" нет.

"Наши друзья, братья, ради бога, пожалуйста. Те, кто приехал с мирными намерениями, отдыхать, делать здесь бизнес, мы будем рады, с распростертыми объятиями встречаем", — заметил Сергей Аксенов.

Однако, как уверен политолог Владимира Джаралла, при этом на официальном уровне строить отношения Крыму с Украиной на сегодняшний день не представляется возможным, ведь при нынешнем киевском режиме сделать это нереально.



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Добавлено: 26 фев 2018 в 17:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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