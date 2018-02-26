АП подтвердила обсуждение подготовки «майских указов»

В Кремле заявили об обсуждении подготовки новых «майских указов», однако решение об этом примет президент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров», — отметил он.

Как пояснил Песков, одним из способов фиксации являются указы, но пока нет ясности, будут ли это президентские указы, или это будет какая-то иная форма юридического оформления.

Пресс-секретарь также подтвердил, что оценки работы и перспективы на будущее в послании Владимира Путина Федеральному собранию будут совпадать с его предвыборной программой.

«Поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно», — пояснил Песков.