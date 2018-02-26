Боевики обстреляли населенный пункт на Луганщине: появились фото

Боевики обстреляли окрестности населенного пункта Подлесное Луганской области, при этом152 мм снаряд попал в жилой дом.

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что военные насчитали 12 воронок, по предварительной информации, от 152-мм снарядов. Один из снарядов попал в дом. Вследствие попадания снаряда частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна.

По предварительным данным, огонь велся ориентировочно из временно оккупированного Первомайска.

При этом никто из местного населения не пострадал.

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