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«Быстрое схлопывание пузыря»: PVP – тихий удар по доллару


Добавлено: 26 фев 2018 в 12:00, Категория: Политика
«Быстрое схлопывание пузыря»: PVP – тихий удар по доллару

В октябре прошлого года в СМИ прошла информация о PVP (payment versus payment, платёж против платежа). Такая схема расчётов достаточно широко используется для проведения операций на валютных и иных биржах, она позволяет избегать риска неисполнения обязательств одной из сторон сделки и не требует отвлечения средств в виде гарантийных депозитов.

9 октября 2017 года Пекин запустил систему PVP для проведения платежей межу Россией и Китаем в рублях и юанях. Система двухсторонних российско-китайских платежей и расчётов создавалась при активном участии Валютной торговой системы Китая (CFETS), проект получил одобрение Народного банка Китая (НБК). Это первая PVP-система для валютных расчётов между юанем и какой-либо иностранной валютой. Пекин предполагает запустить системы по обмену юаня на валюты и других стран, с которыми Китай имеет тесные торгово-экономические связи.

Из официальных заявлений китайской стороны по поводу проекта можно понять, что платежи через систему PVP осуществляются напрямую, без прохода через SWIFT. Это крайне важно для российских банков и компаний, ибо риск отключения России от SWIFT существует. Ещё сравнительно недавно значительная часть конвертаций юаней в рубль и рубля в юань на российских и китайских торговых площадках осуществлялась через доллар. Имели место дополнительные транзакционные издержки, а главное, искусственно поддерживался спрос на продукцию ФРС США. Сейчас появляется возможность промежуточную транзакцию через доллар убрать.

Запущенная система обменов рубля и юаня PVP – лишь один из шагов по мягкому выдавливанию доллара США из российско-китайских расчётов, где доллар всё ещё сохраняет ключевые позиции. По итогам девяти месяцев 2017 года доля доллара в общем объёме валютных поступлений от российского экспорта в Китай составила 78,8%; плюс к этому на евро пришлось 3,9%. На российский рубль пришлось 9,4%. И на «прочие валюты» (скорее всего, юань) – 7,9%. Получается, что на рубль и юань в валютной выручке российских компаний, поставляющих товары в Китай, приходится максимум 17 процентов. Не густо!

А как выглядит картина по российскому импорту из Китая? 76,0% платежей пришлось на доллар США, еще 5,6% – на евро. Доля российского рубля – 2,7%, «прочих валют» – 15,9%.

Торговый оборот между КНР и РФ достиг максимума в 2014 году, превысив, по данным Росстата, 88 млрд. долл. Ожидали, что в следующем году показатель преодолеет рубеж в 100 млрд долл., но вместо этого произошёл достаточно резкий спад (в 2015-2016 гг.). Помимо общего падения объёмов мировой торговли сказался обвал рубля в России в декабре 2014 года.

Только что Государственная таможенная служба России опубликовала данные о российско-китайской торговле за 2017 год. В стоимостном выражении внешнеторговый оборот РФ с Поднебесной вырос на 31,5% – до 86,9 млрд долл., при этом импорт на 26,1% – до 48,0 млрд долл., а экспорт на 38,9% – до 38,9 млрд долл. По итогам прошлого года на Китай пришлось почти 15% от всей торговли РФ. Он с 2014 года остаётся главным торговым партнёром России. А Россия по итогам прошлого года заняла 12 место среди торговых партнёров Китая (до этого она находилась на 14 месте). Стороны рассчитывают, что в 2018 году российско-китайский товарооборот превысит рубеж в 100 млрд долл. Министерство коммерции КНР и Министерство промышленности и торговли РФ обозначили в качестве целевого уровня двусторонней торговли значение в 200 млрд долларов к 2025 году. Важной гарантией того, что указанная цель будет достигнута, является переход сторон на национальные валюты. Ориентация на доллар США опасна, учитывая вероятность блокировки долларовых транзакций.

Запуск системы российско-китайского валютного обмена PVP совпал по времени с ещё одним событием. 11 октября 2017 года в Москве официально начал функционировать Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) как китайский клиринговый банк для расчётов в юанях в России. Всё это вписывается в долгосрочную стратегию Пекина по продвижению юаня на мировых рынках. Китай уже создал немалое количество офшорных клиринговых центров – «юаневых хабов».

Пекин не скрывает, что в первую очередь будет внедрять системы валютных обменов с теми странами, которые станут участниками китайского международного проекта «Один пояс – один путь». Как образно выразился один эксперт, «Китай планирует в ближайшие десятилетия создать огромного транспортного осьминога с головой в Поднебесной и с щупальцами, протянувшимися во все концы Европы, Азии и Африки. Этот осьминог должен составить конкуренцию американскому проекту глобализации, центром которого является, соответственно, Америка, и щупальца которого тянутся по морю, а не по суше». Китай собирается по-прежнему оставаться крупнейшим в мире экспортером товаров и не хочет зависеть от доллара США.

Проект «Один пояс – один путь» – не только транспортный, но и промышленный, поскольку вдоль железнодорожных и автомобильных путей Китай планирует создавать предприятия самых разных отраслей. Это также финансовый проект, нацеленный на мягкое вытеснение доллара и продвижение юаня. Проект предусматривает три основных направления торговых потоков. Главный маршрут, северный, идёт из восточной части Китая через Монголию, север Китая, Казахстан и Россию. Заканчивается этот маршрут в Польше, откуда грузы могут расходиться по всей Европе. Второй маршрут, центральный, проходит через ряд стран Средней Азии и заканчивается на побережье Сирии. Третий маршрут, южный, идёт в Пакистан через Мьянму, Индию и Бангладеш. Это проект китайской глобализации, противопоставляемый проекту глобализации по-американски.

Из тех стран, которые поддерживают проект «Один пояс – один путь» и готовы в нём участвовать, Россия, пожалуй, находится на первом месте. На форуме, посвящённом этому проекту и проходившем в Китае в середине мая 2017 года, Россию представлял президент В. Путин. При этом России надо постоянно иметь в виду свои национальные интересы и не делать ставку на один Китай. Другие страны, с которыми России следует инициативно развивать отношения, – это, прежде всего, страны ближнего зарубежья, постсоветское пространство. А из стран дальнего зарубежья – Иран, Венесуэла, Куба…

И в первую очередь необходимо избавиться от использования доллара во взаимных расчётах со всеми этими странами. Среди возможных средств ухода от доллара можно назвать: использование бартерных (товарообменных) операций во взаимной торговле; межгосударственные клиринговые соглашения (где доллар или иная западная валюта может использоваться лишь для погашения возникшего торгового сальдо); золото как валюта цены и платежа по торговым контрактам; коллективная (региональная) валюта, привязанная к национальным валютам стран-партнёров. Следует присмотреться к ходу реализации проекта цифровой валюты El Petro, который только что запущен Венесуэлой (Николас Мадуро уверен, что эта цифровая валюта поможет Венесуэле преодолеть экономические санкции Вашингтона).

Для противодействия экономическим санкциям Запада Россия недавно запустила в эксплуатацию так называемую систему посылки финансовых сообщений (СПФС). Банк России анонсировал её как альтернативу SWIFT, которая сможет обезопасить банковскую систему России от блокирования расчётов через SWIFT. Увы, пока СПФС может обслуживать расчёты лишь внутри страны. На днях прошло сообщение о том, что услуги СПФС будут в ближайшем будущем предоставляться банкам и компаниям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но надо продвигать услуги СПФС и в дальнее зарубежье.

Вот и Народный банк Китая в октябре 2015 года запустил аналог SWIFT, международную платёжную систему CIPS (Chinese International Payment System). Пока, правда, китайская система, как и российская, имеет ограниченный радиус действия, осуществляет операции лишь с юанями и, конечно, полностью заменить систему SWIFT не может.

Не последнее место в арсенале средств перехода России на использование национальных валют в расчётах со своими партнерами может занять и технология PVP. Она может оказаться очень востребованной в свете тех заявлений, которые делают руководители России и близких к ней стран. Так, 3 декабря 2016 года президент Турции Р. Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину перейти на расчёты в национальных валютах. Эрдоган сообщил также, что аналогичное предложение он сделал и руководителям Китая и Ирана, где расценили эту инициативу как разумную.

Несколько ранее, 30 марта 2017 года, глава Центробанка Ирана Валиолла Сеиф заявил, что в ближайшее время собираются перейти на национальные валюты во взаимной торговле Иран и Россия. В конце прошлого года вопрос об использовании национальных валют обсуждался уже в трёхстороннем формате. 1 ноября 2017 года СМИ сообщили: Иран, Россия и Азербайджан договорились создать таможенный коридор и рассматривают возможность перехода на расчёты в национальных валютах.

И тем не менее выдавливание доллара из международного оборота идёт слишком медленно. Согласно статистике Банка России, в поступлениях по российскому экспорту доля доллара США в 2013 году была равна 80,0%, а в 2017 году – 68,8%. В платежах по импорту доли доллара США были соответственно 40,6% и 33,1%. Успехи есть, но очень умеренные. Особенно учитывая, что частично снижение доли доллара компенсировано увеличением доли евро. Так, в 2017 году совокупная доля доллара и евро в экспортных поступлениях была равна 83,6%, а в платежах по импорту – 79,4%. Доля рубля в поступлениях по экспорту выросла с 10,5% в 2013 году до 14,6% в 2017 году, а его доля в платежах по импорту – с 28,0% до 31,1%.

Можно согласиться с теми экспертами и политиками, которые, как Рон Пол, говорят, что «схлопывание долларового пузыря» произойдёт «быстро и неожиданно». Так происходят землетрясения или извержения вулканов. И к этому надо быть готовым уже сейчас. Если к моменту, когда долларовый пузырь лопнет, доллар США в международных расчётах России будет всё так же находиться на первом месте, это станет больным ударом по российской экономике.

Валентин Катасонов

https://www.fondsk.ru/news/2018/02/24/pvp-ili-tihaya-vojna-protiv-dollara-45662.html



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Добавлено: 26 фев 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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