Четыре человека погибли в тройном ДТП с КамАЗом в Чечне

Вечером в воскресенье, 25 февраля на трассе в Чеченской республике при столкновении двух ВАЗов и КамАЗа погибли четыре человека.

По предварительным сведениям, смертельная автоавария случилась примерно в 20:40 в Заводском районе Грозного. На 642 км ФАД «Кавказ», недалеко от поста ДПС «КУРА» столкнулись грузовик КамАЗ и легковые автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-2109.

Пока известно, что за рулем грузовика был житель села Мескер-Юрт Шалинского района. Легковушками управляли жители Чеченской республики. В результате ДТП сразу погибли четыре его участника – водитель ВАЗ-2109 и трое пассажиров в обеих легковых автомашинах. Еще один человек с травмами доставлен Республиканскую клиническую БСМП города Грозный.

Сейчас по факту трагедии на дороге проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства автоаварии, и степень виновности каждого из водителей.