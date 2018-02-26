Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас

Люди, которые приехали в Крым после 20 февраля 2014 года, должны покинуть полуостров. Такое мнение высказал народный депутат Рефат Чубаров во время презентации фотопроекта «Крымская линия огня», передают Крым.Реалии.

«Подавляющее большинство в Крыму ждет нас. И из этого следует исходить. Все те, кто появился Крыму после 20 февраля, нарушая украинские законы, кто развернул там какую-то деятельность, они должны не ждать нашего возвращения. Им следует заранее собраться и уехать. Условные Константиновы и Аксеновы должны тоже убраться с полуострова», — сказал Чубаров.

Ранее народный депутат Сергей Пашинский заявил, что предлагал Рефату Чубарову оружие для борьбы за Крым.

Фото: Радио Свобода