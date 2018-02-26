Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас

Показать меню
Актуально
В Украине оживает промышленное производство – Госстат - 04:13 В Украине оживает промышленное производство – Госстат Как военная база США принесла рак в Португалию - 04:14 Как военная база США принесла рак в Португалию СМИ уличили английский флот в неспособности сопровождать российские корабли - 04:23 СМИ уличили английский флот в неспособности сопровождать российские корабли Индия удачно проверила ракету «Дхануш» - 04:23 Индия удачно проверила ракету «Дхануш» В Аргентине отметили высокое качество антинаркотической операции с РФ - 04:37 В Аргентине отметили высокое качество антинаркотической операции с РФ Россия снова перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 - 04:42 Россия снова перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 Африканские военные поздравили Россию с 23 февраля необычной песней и танцем - 04:50 Африканские военные поздравили Россию с 23 февраля необычной песней и танцем (ФОТО, ВИДЕО) Канада начала военные учения в арктическом регионе страны - 04:57 Канада начала военные учения в арктическом регионе страны Теннис: Свитолина вышла в финал турнира в Дубае - 05:13 Теннис: Свитолина вышла в финал турнира в Дубае В прямом эфире мразь схлопотала по морде. И правильно (ВИДЕО) - 05:18 В прямом эфире мразь схлопотала по морде. И правильно (ВИДЕО) Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б» - 05:18 Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б» Юзеры Сети высмеяли McDonald’s за неясный мем - 05:27 Юзеры Сети высмеяли McDonald’s за неясный мем МОЗ отстранил от должности ректора медуниверситета - 05:27 МОЗ отстранил от должности ректора медуниверситета ВАЖНО: Боевики атаковали Дамаск тактической ракетой: мощнейший взрыв, большие - 05:42 ВАЖНО: Боевики атаковали Дамаск тактической ракетой: мощнейший взрыв, большие разрушения и жертвы (ФОТО, ВИДЕО) Кравчук заявил, что не верит в введение миротворцев на Донбасс - 05:46 Кравчук заявил, что не верит в введение миротворцев на Донбасс Эксперт считает испытания целью возможного прибытия двух Су-57 в Сирию - 05:50 Эксперт считает испытания целью возможного прибытия двух Су-57 в Сирию Федерация биатлона США объявила о бойкоте этапа Кубка мира-2017/18 в Тюмени - 05:57 Федерация биатлона США объявила о бойкоте этапа Кубка мира-2017/18 в Тюмени
» » Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас

Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас


Добавлено: 26 фев 2018 в 01:42, Категория: Новости на сегодня
Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас

Люди, которые приехали в Крым после 20 февраля 2014 года, должны покинуть полуостров. Такое мнение высказал народный депутат Рефат Чубаров во время презентации фотопроекта «Крымская линия огня», передают Крым.Реалии.

«Подавляющее большинство в Крыму ждет нас. И из этого следует исходить. Все те, кто появился Крыму после 20 февраля, нарушая украинские законы, кто развернул там какую-то деятельность, они должны не ждать нашего возвращения. Им следует заранее собраться и уехать. Условные Константиновы и Аксеновы должны тоже убраться с полуострова», — сказал Чубаров.

Ранее народный депутат Сергей Пашинский заявил, что предлагал Рефату Чубарову оружие для борьбы за Крым.

Фото: Радио Свобода



Материалы по теме:

Пашинский: Я предлагал Чубарову оружие для борьбы за Крым
Чубаров: В Крыму с каждым днем нужно больше адвокатов
Чубаров: Нет сомнений, что Россия уйдет из Крыма
Чубаров предлагает устроить Крыму эмбарго
Добавлено: 26 фев 2018 в 01:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Баскетболист

Баскетболист "Миннесоты" Джимми Батлер получил травму мениска

Российским спортсменам запретили идти под флагом страны на закрытии ОИ

Российским спортсменам запретили идти под флагом страны на закрытии ОИ

Исполком МОК, где обсуждается восстановление ОКР, продолжился в Пхенчхане

Исполком МОК, где обсуждается восстановление ОКР, продолжился в Пхенчхане

Бывший мэр Лондона призвал решительно противостоять России

Бывший мэр Лондона призвал решительно противостоять России

Загрузка...



Лента новостей
26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, - 02:35 26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, история, традиции, обряды, приметы и поверья этого дняПод Салониками нашли древний город - 02:35 Под Салониками нашли древний городВ британском городе Лестер прогремел мощный взрыв - 02:14 В британском городе Лестер прогремел мощный взрывРоссийские аналитики назвали три наиболее популярных иномарки в стране - 02:14 Российские аналитики назвали три наиболее популярных иномарки в стране"Порту" разгромил "Портимоненсе" в матче чемпионата Португалии - 02:07 Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО) - 02:00 Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО)Великий пост 2018, вторая неделя - особенности богослужения, события - 01:59 Великий пост 2018, вторая неделя - особенности богослужения, событияВ Московском СВУ в честь Дня защитника Отечества прошли праздничные мероприятия - 01:49 В Московском СВУ в честь Дня защитника Отечества прошли праздничные мероприятия«Мочите на здоровье»: Супрун рассказала, как вести себя с пробой Манту - 01:49 «Мочите на здоровье»: Супрун рассказала, как вести себя с пробой МантуЧубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас - 01:42 Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет насСтало известно, какие медуслуги останутся бесплатными после медреформы - 01:28 Стало известно, какие медуслуги останутся бесплатными после медреформыSamsung представила новые смартфоны из серии Galaxy S - 01:14 Samsung представила новые смартфоны из серии Galaxy SАргентинец Диего Шварцман завоевал титул на теннисном турнире в Рио-де-Жанейро - 01:07 Аргентинец Диего Шварцман завоевал титул на теннисном турнире в Рио-де-ЖанейроРусская «Красная машина» взяла больше, чем золото - 01:02 Русская «Красная машина» взяла больше, чем золото
Последние новости
В Кизлярском отделении ДОСААФ России прошли соревнования по пулевой стрельбе - 04:00 В Кизлярском отделении ДОСААФ России прошли соревнования по пулевой стрельбе Рогозин: Санкции против России ввели навсегда - 03:56 Рогозин: Санкции против России ввели навсегда Футболисты "Пари Сен-Жермен" разгромили "Марсель" в чемпионате Франции - 03:49 Футболисты Реинтеграция Донбасса: минобороны РФ выражает испуг - 03:42 Реинтеграция Донбасса: минобороны РФ выражает испуг В Санкт-Петербурге задержали активиста с украинским флагом - 03:35 В Санкт-Петербурге задержали активиста с украинским флагом Хоккеисты из РФ спели гимн после победы над Германией в Пхенчхане - 03:35 Хоккеисты из РФ спели гимн после победы над Германией в Пхенчхане ВАЖНО: Минобороны предупредило о планах боевиков в Дамаске и они начали воплощаться в жизнь - 03:31 ВАЖНО: Минобороны предупредило о планах боевиков в Дамаске и они начали воплощаться в жизнь Дебаты кандидатов в президенты России начнутся в понедельник - 03:28 Дебаты кандидатов в президенты России начнутся в понедельник В цирке Запашного разбился акробат: видео падения, состояние гимнаста, причины - 03:22 В цирке Запашного разбился акробат: видео падения, состояние гимнаста, причины Горловка: Армия ДНР, «Боевое братство» и дети-инвалиды (ВИДЕО) - 03:14 Горловка: Армия ДНР, «Боевое братство» и дети-инвалиды (ВИДЕО) "Сан-Антонио" прервал серию поражений в НБА, обыграв "Кливленд" - 03:00 Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву - 02:49 Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву В Киеве повредили могилу Леси Украинки - 02:43 В Киеве повредили могилу Леси Украинки
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"