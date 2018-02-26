«Даже не заходили»: в ОРДО опровергли данные о разграблении базовых станций Vodafone

Сотрудники «министерства связи ДНР» не заходили на объекты украинского оператора Vodafone, расположенных на территории ОРДО.

«Глава Минсвязи ДНР» Виктор Яценко, комментируя слова экс-директора провайдера MATRIX Романа Лесниченко о том, что базовые станции Vodafone на территории ДНР разграблены, сообщил: «Со своей стороны официально заявляем, что ни один сотрудник Министерства связи ДНР на объекты, используемые украинским мобильным оператором Vodafone на территории ДНР, не заходил»,

По словам Яценко, после возобновления работы украинского оператора Vodafone на территории ОРЛО сотрудники «Минсвязи ДНР» обратились к украинской компании с просьбой прислать технических специалистов для наладки сигнала, но получили отказ.

Напомним, экс-директор провайдера MATRIX в оккупированном Донецке Роман Лесниченко в интервью заявил, что украинская связь Vodafone в ОРДО отключена по приказу «министра связи ДНР», а базовые станции разграблены. Кроме того, Лесниченко обвинил власти ОРДО в нежелании наладить сигнал Vodafone через ОРЛО.