«Эксплуатация опасна»: в Авдеевке так и не заработал газопровод

Газоснабжение прифронтовой Авдеевки Донецкой области по новому газопроводу, протянутого из Очеретино, невозможно, так как он не прошел испытания и его эксплуатация опасна.

Сообщается, что после того, как газопровод был заполнен, в нем начало падать давление. Пресс-служба «Донецкоблгаза» сообщает: «Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и Генподрядчиком строительства — ООО „Теплоэнерго-комплект“ была проведена продувка, заполнение и испытание нового газопровода от ГРС пгт. Очеретино до г. Авдеевка. Газопровод необходимого испытания не прошел через имеющееся падение давления. Газоснабжение потребителей г. Авдеевки и семи сел Ясиноватского района исключается, из-за угрозы для жизни и здоровью населения».

Сообщается, что стоимость проекта газопровода первоначально составила 58 млн грн, половину из которых выделил Авдеевский коксохимзавод, а половину — областной бюджет.