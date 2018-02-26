«Это неправильно»: Супрун ответила на оскорбления Москаля

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала неправильной бурную реакцию председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля на ее заявление о нерастаможенных вакцинах.

Так, Супрун отметила: «Эта реакция не была правильной, это не как в цивилизованном мире члены исполнительной власти обращаются друг к другу. Это показывает очень низкий уровень политикума в целом в Украине, когда разрешается, чтобы такие высказывания оставались без реакции. Я хочу поблагодарить премьер-министра и членов правительства, которые поддержали. Хочу их поблагодарить, потому что мы как одна команда. Они поняли, что это неправильно было сделано».