Европа сносит «бесполезные» церкви

Бульдозер неумолимо продвигается и твердостью стали врезается в стену церкви святого Ламберта, маленького католического храма в городке Иммерат в Северном Рейне-Вестфалии. За два дня церковь превратилась в кучу щебня. На ее месте – лишь пустое пространство, которое будет использовать местная угольная шахта Гарцвейлера.

Некоторые говорят, что место используется для нового месторождения, другие утверждают, что это нужно для расширения маршрутов доступа. Решение о сносе было принято еще в 2013, когда федеральный суд решил, что права местного населения, экологов и борцов за старую церковь (которая лишь в сердцах деревенских жителей осталась несекуляризированной) менее важны, чем общественный интерес в развитии возможностей угольной шахты добывать свою продукцию. Сегодня эта церковь, которая была построена местными в 1893 году, больше не существует.

И вслед за ней, важно отметить, маленькая часть Европы тоже уходит; это часть Европы, поддавшейся импульсу модерна, продукции, лихорадочному темпу рынку. Это Европа, которая предпочитает развивать угольную промышленность, а не поддерживать здание, которое более столетия оставалось символом того, что религиозная традиция существовала и должна продолжить существовать.

К сожалению, это не первый случай атаки на старые церкви и их сноса по законам рынка. И во всем этом, в каком-то смысле сама Церковь, с большой буквы «Ц», виновата. Если ты отдаешь Церковь на откуп жестким законам рынка, то неудивительно, что маленький деревенский храм, который все меньше и меньше посещают и в котором не хватает священников, пойдет в расход. Но может ли храм любого вероисповедания как гражданский памятник превратиться в рыночный объект, в то время как ставится вопрос об удобстве? К сожалению, Европа уже положительно отвечает на этот вопрос. И в этом вопросе Франция, к сожалению, находится в авангарде.

Несмотря на присутствие христианства на протяжении 1500 лет, многие церкви, особенно маленькие и расположенные на периферии, остаются без внимания и заброшенными.

Не хватает верующих, священников и денег, и затем сама курия продает церкви частным лицам, которые решают снести их, чтобы на месте либо построить что-то более практичное, как автостоянки, торговый центр или кинотеатр, либо переделать их в спортзал, офис или гостиницу. А если это не дело курии, тогда за них возьмутся мэры, которые ради денег или идеологии предпочтут скорее снести культурное и историческое наследие их города, нежели оставить церковь в покое как символ большой традиции.

В 2016, в Париже снесли Церковь Святой Риты ради автостоянки. Верующие забаррикадировались в здании, но напрасно: сами полицейские эвакуировали церковь и вытащили священника, чтобы произвести снос. В 2016 году во Франции снесли семь церквей. Как пишет Джулио Меотти для издания Иль Фоглио:

«Среди потерь - часовня святого Бернарда в Клэрмарэ и церковь Ферандьер в Вийёрбан. Помимо этого, в 2016 французское государство, которое с 1905-го управляет частью храмов, секуляризировало и выставило на продажу еще 26 христианских церквей».

Эта мания секуляризации является символом процесса потери идентичности, переживаемого Европой.

Картина, на которой каменную церковь сносят ради асфальтированных тротуаров, шокирует не только глаза, но и разум. Поскольку это заставляет нас осознать не только неумолимый конец европейской культуры, но и абсолютную нормальность подобных случаев, как будто мы вновь попали в темные времена истории.

Это не варварское уничтожение террористов или тоталитарного режима, но более тонкий и «политкорректный» снос, который, впрочем, ведет к тому же самому результату.

Трудно сказать, является ли этот феномен причиной или следствием оторванности Европы от корней. Но факт в том, что мы их [корни] потеряем. То, что другие религии не делают. Достаточно взглянуть на факт, приведенный в вышеупомянутой статье, что во Франции число зарегистрированных мечетей составляет около 2,390. В 2003 их было 1,545.

Это повод для размышлений - не для исламофобии, но для понимания странной эволюции, переживаемой нашим континентом. Если церковь сносят в виду ее «бесполезности» и отдают землю за копейки, строя при этом храмы для других религий, очевидно, что-то происходит.