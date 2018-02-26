Фрукты и овощи помогают преодолеть депрессию

Употребление фруктов, овощей и цельного зерна помогает снизить развитие депрессии.Диета, богатая свежими фруктами, овощами, цельными зернами, такими как хлеб из непросеянной муки и коричневый рис, помогут страдающим депрессией снизить силу болезни, а здоровым людям – вовсе ее избежать, показало новое исследование университета Раша в Чикаго.Ранее уже было доказано, что такой рацион помогает эффективно снизить вес, кровяное давление и уровень холестерина. План «Диетические подходы к остановке гипертонии» также включает в себя обезжиренные молочные продукты и отказ от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.«Изменение образа жизни, в том числе - диеты, часто предпочтительнее приема лекарств», - говорит автор исследования Лорел Черьян (Laurel Cherian). Она обнаружила, что, при прочих условиях люди, которые строго придерживались такого плана питания, были значительно менее склонны к депрессиям, чем любители обычной западной кухни.