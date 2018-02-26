Госзаказчики смогут безвозмездно получать право на результаты интеллектуальной деятельности

Министерство культуры сможет принимать решения о предоставлении результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения госзаказчикам при наличии такой необходимости.

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов в понедельник. Читайте по теме

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Таким образом, предлагается внести изменения в Правила предоставления РИД в части предоставления госзаказчикам возможности заключать договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД на условиях, предусмотренных названными правилами, а также предоставлять госзаказчикам возможность заключать договор о предоставлении безвозмездной простой лицензии на использование РИД третьим лицам.

Решение министерства должно содержать следующие сведения: вид, наименование и назначение РИД, реквизиты патента на них (при наличии), данные о правообладателях РИД, реквизиты госконтракта, в рамках которого создан РИД, сведения об исполнителе по госконтракту, сведения об использовании РИД и обоснование принятого решения.

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