ГУР МОУ: Россия усиливает свое присутствие в Донбассе

В украинской разведке сообщают, что представители ФСБ РФ усиливают свою деятельность на территории ОРДЛО.

В ГУР МОУ отмечают: «С 20 февраля по 5 марта с.г. российские инструкторы на полигонах т.н. 1 АК российско-оккупационных войск проводят комплекс тактико-специальных занятий с представителями т.н. „Министерств внутренних дел и государственной безопасности республик“ по организации и проведению фильтрации населения, зачисток и проверок населенных пунктов. К обеспечению указанных мероприятий также привлекается личный состав, вооружение и военная техника соединений и частей российских оккупационных войск».