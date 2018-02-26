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ГУР МОУ: Россия усиливает свое присутствие в Донбассе


Добавлено: 26 фев 2018 в 16:36, Категория: Украина
ГУР МОУ: Россия усиливает свое присутствие в Донбассе

В украинской разведке сообщают, что представители ФСБ РФ усиливают свою деятельность на территории ОРДЛО.

В ГУР МОУ отмечают: «С 20 февраля по 5 марта с.г. российские инструкторы на полигонах т.н. 1 АК российско-оккупационных войск проводят комплекс тактико-специальных занятий с представителями т.н. „Министерств внутренних дел и государственной безопасности республик“ по организации и проведению фильтрации населения, зачисток и проверок населенных пунктов. К обеспечению указанных мероприятий также привлекается личный состав, вооружение и военная техника соединений и частей российских оккупационных войск».



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Добавлено: 26 фев 2018 в 16:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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