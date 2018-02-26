«Идут шагами Геббельса»: Аброськин рассказал о происходящем в ОРДЛО

В ОРДЛО продолжается активная пропаганда главарей «ЛДНР» Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил: «Активизировались встречи Захарченко с его „многочисленными соседями по общей границе“, как написали в „Казачьем вестнике“. „Встреча братьев по крови Захарченко и Пасечника“… Я бы сказал иначе: встреча братьев в крови, за которую они вместе еще будут нести ответственность».

При этом он добавил, что заинтересовался инициативой боевиков «ЛНР», которые собирают данные наемников, принимавших участие в нападениях на ВСУ. Аброськин уточнил: «В „ЛНР“ стартовал проект по сбору данных о своих „героях-участниках Дебальцевско-Чернухинской операции“. Согласен, очень нужная инициатива, особенно для наших правоохранительных органов, чтобы на каждого „героя“ была собрана доказательная база и впоследствии никто из них не смог избежать ответственности».

Кроме того, он добавил, что Захарченко подписал «указ» о «финансовой и другой помощи» жителям, проживающим на территории Донецкой и Луганской области, подконтрольной Украине.

Аброськин подчеркнул: «Могу сказать, что идут шагами Геббельса — „мы добиваемся не правды, а эффекта“. Освобождение от русских захватчиков и наемников террористов, а затем объединение народа Украины — обязательно произойдет, но уже без этих „братьев по крови“ Захарченко и Пасечника».