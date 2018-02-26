Исследование: 50% россиян знают лишь четверых из восьми кандидатов в президенты

Президентские выборы, которые состоятся в Российской Федерации в марте 2018-го, позиционируются властью как невероятно важное для страны событие, однако в реальности дела обстоят несколько иначе. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ, согласно которому, большая часть россиян может назвать имена лишь четырех из восьми кандидатов в лидеры РФ.И это при том, что один из названных почти всеми респондентами кандидатов — действующий президент России Владимир Путин. Его имя назвали восемьдесят два процента опрошенных. Еще шестьдесят процентов граждан, поучаствовавших в исследовании ВЦИОМ, назвали Ксению Собчак. Столько же назвали Владимира Жириновского и на пять процентов меньше граждан назвали Павла Грудинина.В общем, все говорит о том, что граждане России прекрасно осознали, что грядущие выборы будут исключительно фиктивным событием, единственная цель которого — перевыбрать Путина на очередной срок, а не устроить по-настоящему демократический процесс определения нового лидера государства.Россияне, как оказалось, практически не знают о том, что в выборах будут участвовать Григорий Явлинский (хотя его имя, как следует признать, назвали целых 37% опрошенных), Борис Титов (17%), Сергей Бабурин (8%) и Максим Сурайкин (6%).