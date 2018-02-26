«Исторические поселения» России станут туристическими центрами

Города, которые признаны «историческими поселениями», должны обладать новейшей туристической инфраструктурой и приобрести статус муниципального образования, а, как следствие, приносить в казну существенные доходы. Как этого добиться сенаторы, чиновники и эксперты обсудят 26 февраля в Совете Федерации на «круглом столе», посвященном механизмам и мерам поддержки развития «исторических поселений».

Мероприятие возглавит председатель Комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Планируется, что основное внимание в ходе заседания будет уделено вопросам сохранения историко-культурного наследия и реализации туристического потенциала этих населенных пунктов.

А их в стране, согласно официальному реестру Минкультуры, 44. Хотя при этом в России более 400 населённых пунктов, которые подпадают под все критерии исторических поселений. До того, как в июле 2010 министр культуры Александр Авдеев подписал приказ, сокративший перечень исторических поселений до 41, их насчитывалось 478. Из федерального перечня выпали такие города, как Москва, Великий Новгород, Псков и Углич. Администрации многих из них вернуться в обновлённый список ведомства не спешит, потому что статус «историческое поселение» для них пока означает одни обременения. В первую очередь, это касается трудностей застройки таких территорий.

При этом Министерство ведёт работу по расширению списка, и, скорее всего, число исторических поселений значительно увеличится в ближайшее время. «Речь идет о тех городах, посёлках и деревнях, которые обладают общенациональным культурным наследием и требуют к себе особого внимания», — сообщил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.

Сейчас статусом исторического поселения обладают, например, и Санкт-Петербург, и село Крапивна в Тульской области, а всего из 44 исторических поселений 38 — это малые города.

«Жизнь в исторических поселениях должна регулироваться не столько запретом на застройку, сколько особым статусом таких территорий, на обустройство которых планируется выделить из федерального бюджета дополнительно 5 миллиардов рублей», — сообщил Рыбаков.

Впервые эту цифру озвучил Владимир Путин в январе 2017 года на полях Форума малых городов и исторических поселений в Коломне. «Мы выделим еще дополнительно пять миллиардов рублей, но они должны быть напрямую направлены в эти малые города и исторические поселения», — заявил глава государства.

Он призвал малые города искать собственные изюминки для привлечения туристов: «Вы можете стать действительно по-настоящему большими центрами — большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки».

Президент тогда объявил, что в рамках федеральных расходов на комфортную городскую среду на 2018-2019 годы будет выделено дополнительно пять миллиардов рублей на обеспечение исторических поселений малых городов. А специальной правительственной комиссии будет дано поручение сформировать повестку их развития.

В итоге жить в исторических поселениях должно стать модным и престижным.

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