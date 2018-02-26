Иванка Трамп задумалась над идеей отца вооружить учителей

США, 26 февраля, Newstes. Иванка Трамп задумалась над предложением отца Дональда Трампа. Он предложил вооружить учителей. Советник президента считает, что подобная инициатива не спасет детей в случае нового инцидента с оружием.

По словам Иванки, инициатива президента – идея достаточно не плохая, однако ее нужно серьезно обсуждать. На прошлой неделе президент США предложил вооружать школьный персонал, в том числе учителей. Для ношения оружия они должы будут пройти обучение.

Напомним, что в Marjory Stoneman Douglas High School в Паркленде 14 февраля устроил стрельбу бывший ученик. Во время трагедии погибли 17 человек.

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