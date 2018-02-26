Кабмин Польши озвучил число украинских мигрантов

В Польше на сегодняшний день находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.

Министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа отметила: «По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине. Это также аргумент, который мы представим в Европейскую комиссию в этом бою, в котором мы ответим, почему мы не принимали беженцев во время предварительного распределения «.

Также, она добавила, что у Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, поэтому украинцы положительно повлияли на рынок труда. Она уточнила: «Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня».

В то же время, по словам Кемпы, украинцы должны принять во внимание, что Польша не согласится на «неправильные коды памяти». Министр подчеркнула: «Возьмем случаи в пяти восточных провинциях Второй Речи Посполитой и резню, которая там происходила. Я не могу себе представить, что польское государство примет славу этих преступников! Это был геноцид».