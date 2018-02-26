Кадровые перестановки в Новочеркасске - назначен новый зам.главы администарции

Новый зам назначен главой Новочеркасска Зюзиным И.В.

В команде у Игоря Зюзина появилось новое лицо. Своим заместителем городской глава назначил Сергея Басакевича, которому вменено в обязанности курирование вопросов строительства, архитектуры и городского развития.

До этого назначения 43-летний Басакевич трудился заместителем Главы администрации Октябрьского района, занимался схожими темами - строительством, ремонтом, ЖКХ и транспортом. Имеет степень доктора технических наук.

До текущего момента должность оставалась вакантной с момента ухода Вячеслава Кудри. Кадровые перестановки Зюзин начал с момента своего назначения на должность главы администрации города в конце прошлого года